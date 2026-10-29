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L'éveil : TVA dévoile une nouvelle série policière écrite par un des auteurs d'Alertes

Un coproduction avec la Finlande.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

TVA annonce ce jeudi que le développement d'un nouveau thriller policier, coproduit entre Pixcom et Dionysos Films, une compagnie de production finlandaise, en collaboration avec Québecor Contenu et MTV Oy.

D'ailleurs, la série, titrée L'éveil, mettra en vedette des comédiens québécois et finlandais. La distribution n'a pas été annoncée pour le moment.

La réalisation a été confiée à Thomas Soto, qui a travaillé sur Six degrés, Doute raisonnable et, tout récemment, sur la série Un an plus tard, qui s'annonce déjà comme un incontournable de l'année. Apprenez-en plus sur ce projet des auteurs des Bracelets rouges ici.

Charles Dionne signe les textes de L'éveil. Ce dernier fait partie du collectif d'auteurs de la populaire série Alertes et nous a aussi donné le scénario de Lac-Noir.

On peut donc dire que la série policière n'est pas étrangère à ces deux jeunes artistes talentueux!

Les tournages s'amorceront en 2027 et auront lieu autant au Québec qu'en Finlande. Par contre, le coeur de l'intrigue se déroulera chez nous.

Nous n'avons encore aucun détail sur l'histoire de ce - pour le moment - mystérieux projet international.

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