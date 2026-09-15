Les téléspectateurs réagissent en grand nombre à la nouveauté Sur le fil

Ce lundi, Radio-Canada présentait la première de sa nouvelle série, Sur le fil, un projet signé Pascale Renaud-Hébert et réalisé par Sébastien Gagné et Mariloup Wolfe. Vous avez été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, suite à la diffusion. Lisez nos impressions sur la série ici.

Dans la série, on fait une incursion dans le quotidien du Centre Lavoie, qui fait figure de phare pour celles et ceux qui n'ont plus nulle part où aller, un centre communautaire dirigé avec passion par Nathalie, une femme aussi généreuse que ferme. Avec ses employés, dont son fils, elle tente de soutenir, conseiller et donner confiance à ceux et celles qui en ont réellement besoin.

Ce lundi, vous avez fait la connaissance de certains des personnages principaux de cette histoire, notamment Martin Sirois (Mickaël Gouin), père de deux petits garçons; Keven Gauthier (Sam-Éloi Girard), un jeune homme qui a connu une enfance dans les familles d'accueil; Sandra (Ariel Charest) qui a un tempérament explosif; Nelson (Pierre-Paul Alain) qui a de graves problèmes de comportement et Anne-Marie Lalonde (Anne-Marie Cadieux), une femme d'affaires qui a connu une descente aux enfers.

Les commentaires des internautes concernant la série sont absolument positifs, tous indiquant vouloir poursuivre leur visionnement. Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« J'ai accroché tout de suite, quelle belle gang de comédiens. Déjà hâte au prochain épisode. »

« Extraordinaire émission, je le ressens. »

« Super bien écrit. Acteurs.trices solides. Ça promet. »

« J’ai adoré. Mikaël Gouin touchant🥹, que dire d’Anne-Marie Cadieux, cette grande comédienne. Céline Bonnier, wow et tous les autres… on embarque dès les premiers instants dans cet univers que l’on ne connaît pas. Merci de nous le faire connaître.👏 »

« Pascale Renaud-Hébert...Bravo! Une heure et je suis accrochée! Certaine aussi, que la série représente vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain à tous les jours, pour toutes ces personnes en situation d'itinérance. Cette série nous sensibilisera encore bcp plus qu'un reportage aux nouvelles. Éduquer les gens du public par tous les moyens à notre disposition et les rejoindre là où ils sont, même devant leur téléviseur un lundi soir. Merci Pascale! Beau travail! »

« Premier épisode qui m’a accrochée, de par le rythme, les comédiens qui y jouent… et par la trame de fond, ayant moi-même eu un frère en situation d’itinérance… Bravo Pascale, tu es fabuleuse pis tu es à nous autres! Yeah!🤘❤️✨ »

« Et que dire de Sam-Éloi Girard (Kevin) Ce jeune acteur est sensationnelle dans tous les rôles qu'il interprète. »

« Super touchant je suis tombée sous le charme des comédiens qui crèvent l’écran. »

Les internautes encensent particulièrement le travail de l'autrice et le jeu très réaliste de tous les comédiennes et comédiens. Dès la semaine prochaine, de nouveaux personnages feront leur arrivée dans l'intrigue, dont un joué par le formidable Patrick Drolet (voir sa photo ici).

Sur le fil se poursuit, les lundis à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada. Vous pouvez visionner chaque semaine un épisode en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Sachez que les producteurs de la série ont déjà investi pour sa pérennité. Voici comment.