Sur le fil : les producteurs investissent pour la longévité de la série

Pascale Renaud-Hébert fait oeuvre utile et déstigmatise l'itinérance avec la série Sur le fil qui met en vedette Céline Bonnier et plusieurs autres comédiens de grand talent. On peut dire que cette proposition arrive juste à point, puisque le sujet ne pourrait être plus d'actualité. Pour découvrir nos premières impressions sur la série Sur le fil, cliquez ici.

Rencontrés lors du visionnement de presse mardi, les coproducteurs Guillaume Lespérance (A Média), Louis-Philippe Drolet et Louis Morissette (KOTV) ont élaboré sur leur objectif commun d'assurer la pérennité de ce projet nécessaire et percutant.

Tu te dis "OK, c'est quoi la meilleure équipe pour faire le meilleur show possible?" C'est ça.

« Il y a quand même beaucoup de compagnies de production au Québec, dans un marché qui a tendance à rapetisser. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus des producteurs, des joueurs se regrouper pour être plus efficaces », précisait d'emblée Louis Morissette. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils ont mis la main sur le bâtiment qui devient le Centre Lavoie, lieu principal du tournage de la série, là où les personnages en situation d'itinérance pourront souffler un peu et espérer pouvoir se rebâtir.

« En fait, c'était très difficile à trouver exactement. On avait une vision très claire. C'est le premier lieu qu'on a visité et c'est celui qu'on a fini par prendre », nous confiait Guillaume Lespérance. Déserté depuis environ trois ans et situé à Bois de Boulogne, l'endroit a d'abord servi comme centre pour personnes âgées, puis comme centre de soins palliatifs. « C'est vraiment un endroit qui est idéal, qui est parfait pour ça. » Un endroit tellement parfait que les coproducteurs sont présentement en train de finaliser l'acquisition, un geste audacieux qui laisse présager le meilleur pour la suite. « C'est excessivement compliqué de déménager l'histoire, de réaménager les locaux », expliquait Guillaume.

C'est un risque, mais on espère que la série va durer plusieurs saisons.

Louis-Philippe Drolet n'écarte pas la possibilité que le lieu puisse aussi servir à d'autres besoins. « Il est possible de l'habiter en dehors des périodes de tournage, de se le partager. On pourrait tourner autre chose. Il y a des zones qu'on n'exploite pas, tellement c'est grand. Vous voyez le potentiel! » L'autrice Pascale Renaud-Hébert nous laissait aussi présager, en entrevue, qu'une deuxième saison était dans les cartons pour ce projet.

Espérons qu'ils ont vu juste en investissant de la sorte et croisons-nous les doigts pour que nous puissions suivre les personnages hauts en couleur du Centre Lavoie encore plusieurs années.

Ne manquez surtout pas le premier épisode de la série Sur le fil de l'autrice Pascale Renaud-Hébert, diffusée dès le lundi 14 septembre à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.