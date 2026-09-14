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Les plus beaux couples du tapis rouge des Gémeaux 2026

Ils sont magnifiques!

Gémeaux 2026
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Plusieurs nommés et invités ont foulé le tapis rouge de la 41e cérémonie des Prix Gémeaux dimanche soir en compagnie de leur tendre moitié.

Christian Bégin et Marie-Ève Perron ont, entre autres, attiré les regards. Karine Vanasse et Guillaume Duranceau-Thibert étaient aussi superbes, tout comme Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte.

Découvrez notre galerie des plus beaux couples de la soirée ci-dessous.

À noter que vous pouvez découvrir notre palmarès des plus belles tenues ici.

Les plus beaux couples des Gémeaux 2026

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Les plus beaux couples des Gémeaux 2026
Sur la photo : Marie-Ève Perron et Christian Bégin© Showbiz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux couples des Gémeaux 2026
Sur la photo : Stéphanie Perreault et Michel Brouillette© Showbiz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux couples des Gémeaux 2026
Sur la photo : Julien Hurteau et Élodie Grenier© Showbiz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux couples des Gémeaux 2026
Sur la photo : Sasha Migliarese et Karl Farah© Showbiz.net / Patrick Lamarche

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