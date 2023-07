Marc Labrèche déboulonne une fausse croyance : « Les gens pensent que je fais ça parce que je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas vrai »

Récemment, nous nous sommes entretenus avec Marc Labrèche dans le cadre de la tournée de promotion du film d'animation Toupie & Binou.

Nous en avons profité pour parler de quelques-uns de ses projets, dont Je viens vers toi.

Les parodies de Marc Labrèche ont toujours pris une place prépondérante dans sa carrière. S'il en faisait régulièrement à Cette année-là, elles l'ont suivi jusqu'à Noovo.

« Les gens pensent que je fais ça parce que je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas vrai », nous indique-t-il. « J'ai un vrai plaisir à le faire, sinon je ne le ferais pas. Il n'y a personne qui m'oblige à ce point-là. C'est une façon de parler d'autres choses que de parler de showbizz ou d'en parler autrement. »

« En même temps, ça me garde collé à une certaine actualité. On peut faire une satire politique, on peut faire une parodie d'émission ou de groupe de personnes, et moi, ça me permet de jouer », ajoute-t-il.

« Ça me permet aussi de rester proche de mon réalisateur Jean-François Chagnon et de Rafaële Germain au texte. C'est comme un réseau d'amis parallèle au plateau. Ça rajoute un autre plaisir à mon plaisir général. J'ai besoin de l'un comme de l'autre. »

Rappelons que lors de cette première saison de Je viens vers toi, Marc Labrèche a fait plusieurs sketchs marquants, dont une parodie de Minuit le soir, avec Claude Legault, une imitation de Louise Sigouin, ainsi qu'une parodie de Zénith, l'émission de Véronique Cloutier.