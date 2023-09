Cette année-là

Sur ce grand plateau culturel, l’animateur Marc Labrèche et ses collaborateurs Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard mettent une année à l’honneur et s’entourent d’invités qui ont un lien avec elle. Ensemble, ils revisitent les classiques de l’année choisie, discutent de ce qui enflamme le monde culturel d’aujourd’hui et font le pont entre l’année choisie et maintenant. Ils se questionnent, font rayonner la culture par la discussion, s’en souviennent et en parlent, sans se priver de faire quelques clins d’œil politiques et sociaux. Est-ce que les choses ont changé, est-ce pour le mieux ou pour le pire ? Une chose est sûre : les téléspectateurs se rendront rapidement compte – parfois avec grande surprise – que les repères d’autrefois sont nombreux à être encore très présents.