Les enfants de la télé fera relâche mercredi prochain : voici pourquoi

Pour une 17e saison, Mélanie Maynard et André Robitaille convient les téléspectateurs à une célébration haute en couleurs de la télé d'ici, avec des archives et souvenirs marquants de notre culture. La saison a d'ailleurs débuté mercredi dernier, avec un épisode spécial construit autour de la tête d'affiche Julie Perreault. Collègues et amis proches étaient ainsi présents pour souligner la carrière de la comédienne, donnant lieu à de savoureux moments remplis d'humour. La preuve ici!

Cependant, les fans du variété hebdomadaire devront prendre leur mal en patience avant de retrouver le duo, puisque l'émission fera relâche cette semaine, le 23 septembe. À la place, Radio-Canada présentera une émission spéciale de deux heures, de 20 h à 22 h, animée par Patrice Roy. Dans Élections Québec 2026 : le débat, le journaliste reçoit les chefs des principaux partis pour qu'ils puissent s'affronter une dernière fois avant le vote.

Rappelons-le, la grille-horaire des chaînes TVA et Noovo a également été bousculée la semaine dernière, en raison de la présentation de débats électoraux, faisant en sorte que les téléspectateurs, doivent attendre une semaine supplémentaire avant de retrouver leurs séries préférées.

Les émissions Miss Scarlet et Les enfants de la télé ne seront donc pas présentées cette soirée-là.

Le programme habituel rependra le mercredi 30 septembre 2026, alors qu'André et Mélanie recevront sur leur plateau les principaux comédiens de la série Catherine, pour des retrouvailles remplies d'anecdotes et de confidences inédites. Notons qu'il y aura une grande absente sur le plateau. Les détails ici.

Les enfants de la télé se poursuit le mercredi à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.