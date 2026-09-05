Enfants de la télé : Une grande absente aux retrouvailles des comédiens de la série Catherine

Alors que la nouvelle saison des Enfants de la télé se profile déjà à l'horizon, tous les regards sont fixés vers les invités qui seront à l'ordre du jour. La semaine dernière, on nous présentait d'ailleurs les premières images de la saison, issues d'un épisode spécial axé sur la carrière de la comédienne Julie Perreault.

Le second épisode de cette très attendue 17e saison sera quant à lui dédié à retrouvailles bien spéciales de la distribution d'une série qui a connu la gloire au tournant des années 2000. Entre 1999 et 2003, Sylvie Moreau a campé le rôle de moderne et fougueuse Catherine, qui traversait mille et une péripéties aux côtés de sa meilleure amie et collègue Sophie Gaucher, jouée par Marie-Hélène Thibault.

Les deux comédiennes auront le bonheur de se retrouver sur le plateau de l'émission, aux côtés des animateurs André Robitaille et Mélanie Maynard, qui feront hommage à la populaire sitcom avec plusieurs extraits d'archives, nous replongeant dans cet univers pas comme les autres, tantôt bercé par l'humour, tantôt par un cynisme décapant.

En outre, Sylvie et Marie-Hélène pourront également compter sur la présence de Sophie Prégent (Chantal pas de e), François Papineau (Charles Beaudet), Brigitte Poupart (Hélène Chevrier) et Martin Dion (Marc Simard).

Dans la galerie de photos de l'épisode, disponible en bas de cet article, on note cependant une absence de taille : Dominique Michel. Dans Catherine, Dodo incarnait Rachel Salvail, l'amie proche des deux protagonistes. Bien que nous ne sommes pas à l'abri d'une apparition surprise par le moyen d'une vidéo, Dominique Michel ne figure sur aucune des photos de la soirée. Il faut dire que ses sorties publiques se font de plus en plus rares...

Son rôle de Rachel avait été grandement salué par le public et la critique, elle qui a remporté en 2001 le prix de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour.

Cet épisode spécial des Enfants de la télé sera présenté le 23 septembre prochain à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.