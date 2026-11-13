Léane Labrèche-Dor rend hommage à sa covedette d'Antigang Katrine Duhaime

Après une finale choc ce jeudi dans Antigang, qui a laissé les téléspectateurs complètement bouleversés, Léane Labrèche D'Or a tenu à témoigner de son attachement pour sa covedette Katrine Duhaime, l'interprète de Karine, à qui elle rend hommage sur les réseaux sociaux.

En partageant plusieurs photos avec sa complice, Léane écrit :

« Kat. J’aurai jamais assez de mots pour exprimer mon amour et mon admiration envers la femme extraordinaire que tu es. Shout out. La famille. Merci pour tout. Aller travailler à tes côtés fut un pur luxe dans la dernière année et demie. Merci pour les partages. Merci pour les pm de skis. Pour le spa. Pour les petits verres. Pour ton sourire. Pour tes yeux. T’es ma compagnonne pour toujours. »

C'est avec une immense tristesse que nous avons fait, hier, nos adieux à ce personnage formidable, qui nous accompagne depuis plus d'un an dans nos télévisions, une femme fougueuse et brillante, qui a malheureusement toujours trop fait confiance.

C'est à regret que nous devons aussi dire au revoir à Katrine Duhaime, qu'on a connue dans la quotidienne et qui nous a éblouis par son jeu formidable. Nous espérons qu'un producteur bien avisé saura la recruter très bientôt pour de nouvelles intrigues captivantes.

Découvrez ici les hypothèses des téléspectateurs sur les répercussions de ce revirement majeur de situation.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada. Découvrez ici quand sera diffusé le dernier épisode avant la pause des fêtes.