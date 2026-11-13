Le public prédit les répercussions de ce premier décès dans Antigang

Jeudi, dans Antigang, nous avons assisté à un drame : le premier de deux morts annoncées.

C'est Karine (Katrine Duhaime) qui a été frappée par balle par Leduc (Karl Farah), puis tuée par son amoureux, Paco (Samian), qui lui a tiré une balle en plein coeur pour l'achever.

Les réactions des téléspectateurs ont été nombreuses sur les réseaux sociaux :

« La superstition de Bénédicte... Fanny a acheté une robe neuve pour des funérailles et quelqu'un qu'elle aime est décédé... »

« Jamais eu aussi peur de toute ma vie!!! »

« Aussi cruel que la mort à Poupou 😭😭 »

« J’étais tellement en tabarna* en voyant la scène ! »

« Je me doutais pas mal que c'était elle qui partirait mais pas achevée par Paco 🙃 »

« Je suis sur le CUL 😮 »

« Paco a compris que c'est Karine qui a averti la police »

« Fanny va regretter d’avoir tiré l’alarme pour « épargner » Leduc 😢 »

Les internautes ont aussi fait des prédictions pour la suite de l'histoire, en lien avec ce revirement de situation.

« Quand Fanny va l’apprendre, elle va tirer sur Leduc. »

« Paco, c'est le prochain. »

« Ça prépare la saison d'hiver... Fanny va apprendre que Paco et Leduc ont tué Karine et fera tout pour que Leduc y passe. »

« La prochaine c’est Bénédicte qui va se faire pogner. »

« Il faut ABSOLUMENT une vengeance de Fanny svp j’en rêve. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 »

« Ça va être long avant que quelqu’un s’inquiète pour elle. Elle est supposée être partie au Venezuela. »

Il faut dire que le travail des comédiens, en particulier Katrine Duhaime, a été remarquable.

« Elle a très bien fait son jeu!! Ces dernières secondes étaient vraiment un jeu de maître. Elle n'a pas overacting. Elle était vraiment bien, c'était touchant! »

« RIP Karine. Bravo et merci à Katrine Duhaime pour le travail remarquable de comédienne qu'elle a fait avec ce personnage. »

Nous avons très hâte de voir ce que nous réservent les autrices pour la suite...

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.