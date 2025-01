Le retour de ce segment chouchou à Je viens vers toi fera des heureux

Lundi prochain marquera le retour de Marc Labrèche à la télé, à la barre de son talk-show aussi délicieux qu'irrévérencieux Je viens vers toi. La suite de cette 3e saison, qui avait pris une pause en novembre dernier, promet d'ailleurs d'ores et déjà des moments mémorables, avec entre autres une invitée de marque pour débuter l'année en beauté. Découvrez son identité ici, de même que les chakras qui accompagneront l'animateur.

Si on peut certainement s'attendre à d'autres sulfureux Champagne showbizz et autres parodies signées Labrèche, les nouveaux épisodes qui seront diffusés cet hiver seront également l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les Labrèshian. Dans cette téléréalité directement inspirée de l'univers de la célèbre famille Kardashian, Marc est rejoint par sa fille Léane Labrèche-Dor, son beau-fils Mickaël Gouin, son petit-fils Milo, sa mère Michelle Larouche et même sa femme, Jennifer Miville-Tremblay. Cependant, cette dernière a su conserver une aura de mystère, en ne dévoilant jamais son véritable visage.

Au fil des sketchs distillés lors de la première saison de Je viens vers toi, la famille déjantée poussait la note et naviguait entre drames farfelus et enquête convenue, de façon humoristique.

La série s'était d'ailleurs terminée sur un grand gala familial, alors que le richissime clan célébrait la graduation du petit Milo. Dans les dernières secondes du sketch, Léane dévoilait son ventre rebondi, signe qu'elle était enceinte. Que nous réserve donc la suite des Labrèshian? Sans doute sera-t-il question de la naissance dudit bébé et de la façon dont le clan composera avec cette nouvelle réalité familiale. Chose certaine, nous avons bien hâte de découvrir les nouvelles péripéties de la famille la plus jet-set du Québec!

Rappelons que l'automne dernier, Marc avait fait grand bruit aux côtés de Véronique Cloutier, dans une parodie absolument décapante du balado de Marie-Claude Barrette. On vous invite à lire le tout ici.

Le premier épisode de la nouvelle saison des Labrèshian sera diffusé ce lundi 6 janvier dès 21 h, marquant le retour de Je viens vers toi à la télé, sur les ondes de Noovo.