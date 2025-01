Marc Labrèche revient en ondes avec une invitée prestigieuse à Je viens vers toi

Pour les télévores comme nous, le passage à la nouvelle année signifie le retour imminent de nos émissions préférées. Parmi celles-ci, on retrouve bien sûr Je viens vers toi, talk-show jubilatoire animé par le voluptueux Marc Labrèche.

C'est donc avec un immense plaisir que nous retrouverons le maître de cérémonie, ses formidables chakras et son shaggadélic band le lundi 6 janvier à 21 h sur les ondes de Noovo.

Pour lancer la nouvelle année, l'équipe a décidé de faire les choses en grand en recevant une invitée prestigieuse, la grande dame Janette Bertrand, à l'aube de ses 100 ans.

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve comme échanges cette rencontre à ne pas manquer.

Autour de la table, vous retrouverez aussi les chakras Eve Côté, Jo Roberge et Élise Guilbault.

Le 7 janvier, c'est au tour de l'animateur et ex-footballeur professionnel Étienne Boulay de s'abandonner tout entier aux frasques de Marc et de sa bande de chakras, composée de Stéphane Rousseau, Pascale Renaud-Hébert et Jean-Luc Mongrain.

L'animateur s'exprime ainsi : « Bonsoir, chérie. Ici Marc Labrèche, frais et dispo, prêt à souffler sur tes braises dans quelques jours à peine. Je trépigne à l'idée de te retrouver gorgée de nouveaux espoirs et prête à renouveler tes fantasmes télévisuels les plus fous. Ma résolution cette année: succomber. Es-tu prête à t'abandonner? »

Oui Marc, nous sommes plus que prêts à nous abandonner et succomber avec toi à la télévision irrésistible que tu nous proposes!

Voyez les premières images du passage de Janette Bertrand à Je viens vers toi dans la bande-annonce de la saison hivernale ci-dessous.

C'est un rendez-vous : Je viens vers toi, les lundis et mardis à 21 h, à compter du 6 janvier sur les ondes de Noovo.