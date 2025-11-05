Le prochain invité de France Beaudoin s'exprime à quelques jours de son En direct de l'univers

Ce samedi à En direct de l'univers, France Beaudoin recevra Éric Bruneau, deux jours avant la conclusion d'Avant le crash. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le scénariste et comédien, qui se montre fébrile, à l'approche de cette grande fête musicale qui lui sera dédiée.

« Oui, je suis fébrile un peu », avoue d'emblée Éric, avant d'ajouter « j'ai tellement pas d'idées, dans le sens que j'ai vraiment aucun contrôle. Je vais juste aller m'amuser avec France et ses invités, puis me laisser porter, je pense. Mais oui, je suis un peu fébrile. Des fois, je suis dans mon char à une lumière rouge et je fais "ah, j'espère que ça va bien aller, j'espère que ça va être bon!" »

Pour notre part, il nous apparaît d'une évidence même que France Beaudoin et sa talentueuse équipe sauront tricoter un épisode spécial et envoûtant autour des choix musicaux d'Éric.

En ce sens, le principal intéressé nous confie : « J'ai quand même dit que je suis un grand fan de musique de Noël. Ça se peut qu'il y ait un moment complet avec du Nat King Cole. » Pourquoi pas? D'autant plus que la neige s'installera progressivement sur le Québec dans les prochaines semaines.

Quant aux invités qui pourraient venir le surprendre, Éric Bruneau n'a pas tenté à tout prix de faire des découvertes, mais il nous dit, en riant : « Je go with the flow, mais là, de ce temps-ci, j'ai des amis qui ne m'appellent plus ben ben... »

On s'attend évidemment à voir ses complices de la série Avant le crash, dont la conclusion sera diffusée deux jours plus tard, soit le 10 novembre à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Attendez-vous à des images assez bouleversantes, qui ne vous laisseront pas indemne.

Il conclut ainsi : « Je l'ai fait, moi, l'an passé, pour ma blonde, et c'était extrêmement stressant et ça rend fébrile, mais je ne sais pas de quoi le show va avoir l'air. » Revivez l'émission de Kim Lévesque-Lizotte ici.

Nous le découvrirons tous ensemble ce samedi, 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.