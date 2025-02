En direct de l'univers : Kim Lévesque-Lizotte revient sur le numéro bouleversant avec sa fille et son amoureux

Kim Lévesque-Lizotte s'est présentée sur le tapis bleu de la première de la série Gâtées pourries, pour encourager ses grandes amies Suzie Bouchard, Anne-Élisabeth Bossé et Pascale Renaud-Hébert.

Nous en avons profité pour revenir sur sa soirée à En direct de l'univers, en compagnie de sa famille et ses proches.

Elle nous dit d'abord, ravie : « J'ai pleuré trois jours, j'ai bu beaucoup de champagne le soir même, mais après, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse parce qu'en plus, ça a eu comme effet de réunir toute ma famille, ça a réuni tous mes amis de tous les milieux, mes amis d'enfance, mes amis de l'adolescence, mes amis actuels, mes amis du milieu, mes amis pas dans le milieu, ma famille, ma famille directe... C'est comme si je me mariais! »

Ça a tellement réuni ma famille, ça a créé vraiment de belles rencontres.

Quand on lui parle de son moment le plus émouvant de la soirée, Kim n'hésite pas deux secondes : « C'est quand j'ai entendu la voix de ma fille. »

On se rappellera que la voix de la petite Marguerite a été diffusée dans le studio alors qu'elle lisait, en compagnie de son père Éric Bruneau présent sur scène, une lettre que sa maman lui avait adressée.

Revoyez ce moment chargé d'émotion ci-dessous.

« Je ne savais plus j'étais où pis j'étais qui. Tu sais, j'étais complètement envahie d'émotions. Je faisais juste écouter sa petite voix. Je voyais ses photos, nos photos ensemble. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Je ne me suis jamais sentie comme ça à la télé. Parce que j'avais peur. Je ne suis pas capable de pleurer à la télé. (rires) Il y a comme un truc, comme la caméra, ça me bloque. Mais là, j'ai craqué tout de suite! », nous explique-t-elle, visiblement encore émue par ce moment.

Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau planchent actuellement sur la troisième saison d'Avant le crash. On retrouve aussi Kim comme coanimatrice à Tout le monde en parle, un rôle qui lui sied particulièrement bien.