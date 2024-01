La violence familiale et ses multiples ramifications continuent, cette saison, de faire l'objet de l'excellente série À coeur battant, écrite par Danielle Trottier. Dans la deuxième saison, qui a été lancée mardi dernier, l'autrice entend s'attaquer à une violence plus insidieuse, avec des victimes davantage vulnérables. Dans un certain sens, le cas dont nous vous parlerons ici, qui débute dans le prochain épisode, va en ce sens.

En effet, dès le mardi 16 janvier, vous pourrez faire la connaissance de deux personnages, interprétés par Olivier Barrette et Ève Lemieux.

Olivier Barrette (photo ici) est le fils de l'humoriste Michel Barrette. D'ailleurs, en vieillissant, le fils ressemble de plus en plus à son célèbre papa.

Celui-ci incarne un père confronté à des responsabilités parentales au-dessus de ses compétences, pendant que sa femme est à l'hôpital après avoir donné naissance. (Le texte se poursuit plus bas.)