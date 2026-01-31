Le conjoint de Ludivine Reding fait une rare apparition à la télé

Après une journée particulièrement ensoleillée, le rayonnement UV s'est poursuivi jusqu'à tard dans la soirée, avec une nouvelle édition tout feu tout flamme d'En direct de l'univers. Pour ce faire, France Beaudoin recevait Ludivine Reding, qui a été une invitée absolument formidable. En témoignent les avis unanimes des fans de l'émission. C'est à lire ici.

D'ailleurs, l'un des temps forts de la soirée aura assurément été quand le conjoint de la populaire comédienne, Antoine, avocat et comptable, s'est présenté sur la scène, des étoiles plein les yeux. Celui-ci a choisi d'interpréter l'indomptable « L'Amérique pleure » des Cowboys fringants pour surprendre sa douce.

Voyez une photo en bas de cet article.

Cette chanson faisait office de préambule à une anecdote plutôt savoureuse pour les deux amoureux, qui ont connu une mésaventure de taille pour leur premier voyage ensemble. « Le voyage ne s'est pas passé comme prévu, mais entre nous ça s'est bien passé », précise-t-elle, avant d'avouer que la location du logement ayant fait défaut, le jeune couple s'était retrouvé à passer quelques jours dans un hébergement naturiste.

Peu avant, Ludivine s'est d'ailleurs révélée très émotive en abordant sa relation avec ses grands-parents, expliquant que sa grand-mère vit à Bali et que son grand-père, de son côté, est un globe-trotter qui parcourt le monde entier. Le couple, qui ne vit plus ensemble depuis très longtemps, était cependant réuni par vidéo ce soir, chantant en choeur « On va s'aimer encore » de Vincent Vallières pour leur petite-fille. Un moment très touchant!

La grand-mère est par la suite revenue sur le devant de la scène aux côtés de Jean-François Ruel, avec qui Ludivine partageait l'écran dans la série Fugueuse, sur les airs de la chanson « Daddy Cool », rebaptisée pour la soirée « Mamie Cool ». On aime!

En direct de l'univers sera de retour sur les ondes d'ICI Télé le 28 février prochain.