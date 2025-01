Le changement de format de STAT affectera une autre série attendue

Jeudi, nous apprenions que, dès l'automne prochain, STAT passera du format quotidien à annuel. Tous les détails ici.

Le journaliste Hugo Dumas de La Presse nous révèle que ceci aura un impact sur une autre série très attendue, soit le nouveau projet de l'autrice Danielle Trottier, derrière À coeur battant et Unité 9, entre autres.

La scénariste nous avait brièvement parlé de sa prochaine série ici.

On peut donc en comprendre que STAT sera présenté dans la case horaire d'À coeur battant, soit le mardi à 20 h. On en déduit aussi que Mea Culpa, au contraire de ce que nous avions d'abord compris, n'est pas une série annuelle. Elle ne sera donc pas de retour à l'automne. Et si elle revient à l'hiver, elle devra être présentée dans une autre case horaire.

Il faut savoir que Radio-Canada diffuse deux séries annuelles par année, donc pour 2025-2026 ce sera Dumas et STAT, toutes deux produites par Aetios, la compagnie de Fabienne Larouche. À noter que cette dernière est aussi derrière les projets de Danielle Trottier.

Rappelons que nous apprenions également mercredi que deux comédiens connus allaient bientôt rejoindre la distribution de STAT. Apprenez-en plus ici.