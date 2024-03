L'autrice d'À coeur battant, Danielle Trottier, travaille déjà sur une nouvelle série

Alors qu'il reste douze épisode à la formidable série À coeur battant, pour l'automne prochain, nous nous sommes entretenus avec l'autrice Danielle Trottier, qui nous a d'ailleurs donné de bons indices quant au drame qui s'est joué dans la finale de saison.

Par le fait même, celle-ci nous a annoncé avoir déjà débuté l'écriture d'un nouveau projet, dont le titre demeure toujours secret.

Je ne te cacherai pas que moi, j'ai plein d'histoires sur ma table.

La nouvelle série de Danielle Trottier sera présentée au grand public en 2025. Il faudra donc être patients avant d'en découvrir les tenants et aboutissants.

À ce propos, voici ce qu'elle pouvait nous dire : « Je suis en train d'écrire. Je suis déchirée entre deux affaires. Il faut que je finisse À coeur battant, que j'ai planté dans le coeur, puis là je travaille sur l'autre. C'est prévu pour septembre 2025. »

Elle ajoute, mystérieuse :

Je peux juste te dire que personne ne m'attend là, personne!

Elle précise : « Je suis assez avancée, mais je ne peux rien dire pour le moment. Nous, on sait qu'on entre en préproduction en janvier 2025 et qu'on va tourner au printemps et qu'en septembre 2025, c'est à l'écran. »

À savoir pourquoi l'autrice a décidé de mettre un terme à la série À coeur battant, elle nous répond : « j'avais exploré tous les enjeux dramatiques de mon personnage. Un personnage qui est heureux n'a plus d'enjeu dramatique. Un personnage qui a réglé tous ses problèmes, qui est arrivé au bout de ça, mais surtout un personnage que ça fait cinq ans qu'il est à l'écran, c'est très long comme vie télévisuelle. Je me suis beaucoup appuyée sur Christophe. Et pour être heureux, il fallait que ça s'arrête. [...] Ma plus grande peur, c'est de me répéter. »

Les épisodes de la 2e saison d'À coeur battant sont disponibles en rattrapage sur Tou.tv. La série complète est offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv.