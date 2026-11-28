En janvier dernier, la marque Humeur Design proposait aux Québécois friands d'Empathie un chandail inspiré de la série, vendu pour la bonne cause. L'engouement monstre pour les gilets « Chat va bien » avait fait s'épuiser les stocks plutôt rapidement, il faut dire! Grand bien fasse à celles et ceux qui avaient raté l'opportunité, puisque de nouveaux stocks viennent d'être annoncés.

C'est sur la page Facebook de Florence Longpré qu'on apprend l'heureuse nouvelle, dans une publication où figure Benoît Brière, un des acteurs de la populaire série, en train de porter le fameux chandail. Dans la série, Suzanne, interprétée par Florence, porte ce chandail pour créer un lien avec une patiente en crise.

Voyez la photo en bas de cet article.

Pour mousser sa publication, la comédienne a opté pour la chanson « Chats sauvages » de Marjo qui est on ne peut plus de circonstance! Elle indique d'ailleurs que pour chaque chandail vendu, 10$ seront remis à la Fondation Pinel, dont la mission est de sensibiliser et éduquer la population sur les enjeux liés à la santé mentale, en soutenant la recherche et la formation clinique et scientifique. Florence en est d'ailleurs la porte-parole depuis quelques mois. On en parlait dans cet article.

Il est possible de se procurer le chandail ici.

Aux récents Gala des Prix Gémeaux, la razzia a été frémissante pour Empathie, qui fait écho à l'amour que le public porte à la série depuis sa parution. Les téléspectateurs sont désormais plus qu'impatients à l'idée de découvrir la suite, qui sera « encore meilleure que la première », de l'avis d'une grande comédienne de la distribution. Les détails ici.

La deuxième saison d'Empathie paraîtra en 2027 sur Crave.