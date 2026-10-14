Une deuxième saison encore meilleure pour Empathie, selon cette grande comédienne

Josée Deschênes réalise la chance inouïe qu'elle a de faire partie de la distribution d'Empathie, cette série culte signée Florence Longpré qui a remporté 14 Gémeaux cette année. D'autant plus que son personnage, Diane Tétrault, est de retour dans la deuxième saison dont le tournage est en court présentement.

Lorsque nous l'avons croisée sur le tapis rouge de la première médiatique du film Hantée, la comédienne ne s'était pas encore rendue sur le plateau. « Les autres ont commencé, mais ils font tous les extérieurs. Moi, je suis comme dans l'institut. » Celle qui interprète la responsable de l'accueil de l'unité fermée de l'Institut Mont-Royal où travaille la psychiatre Suzanne Bien-Aimé (Florence Longpré), nous confiait qu'en effet, son personnage agissait plus à titre de soutien dans cette nouvelle saison. « Comme elle a vécu beaucoup son drame l'année passée, bien là, cette année, je suis plus dans le personnel. Mais aussi, elle est plus, tu sais, un petit peu contrôlante. Diane, elle check un peu partout. Parce que Diane, c'est un petit peu un personnage comique, mettons, qui allège, en fait. Ça fait du bien. »

Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vivra pas d'enjeux dramatiques intéressants pour autant. « Elle est confrontée à être moins empathique qu'elle devrait l'être, puis elle se fait servir par Suzanne : "tu sais, t'as passé par là." »

Dès la première lecture de ses textes, Josée savait que son autrice avait encore excellé dans son art. « Son écriture est toujours aussi... Elle ne finira jamais de nous surprendre. Des fois, on peut dire, la barre était haute, mais elle la relève même encore plus, je dirais. C'est fort. Florence a toujours tellement de bonnes idées pour faire évoluer les personnages. C'est un génie, cette fille. »

Moi, je ferais une poignée de porte sur Empathie, mais je dirais oui. C'est un cadeau. C'est ça que je me dis.

Des personnages reviennent donc à l'institut et de nouveaux arrivants s'y grefferont également pour rendre l'univers peu commun de la psychiatre encore plus captivant. « Je ne peux pas trop vous en dire, parce qu'il y a vraiment des gros revirements cette année. Beaucoup de nouveaux personnages, de grosses surprises. C'est beau. C'est vraiment une belle saison. »

Vivement l'arrivée de l'automne 2027 pour voir les dix nouveaux épisodes qui seront sur la plateforme Crave, mais aussi sur Canal+, dont le contenu est diffusé dans plusieurs pays.

En attendant, vous pouvez poursuivre le visionnement de la première saison d' Empathie diffusée tous les mardis à 20 h sur les ondes de NOOVO ou en rattrapage sur Crave.