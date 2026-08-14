Florence Longpré devient porte-parole de cette entreprise connue

C'est en 2025 que Florence Longpré dévoilait au grand jour sa nouvelle série axée sur la santé mentale, Empathie. Dans l'émission, qui a connu un énorme succès sur la plateforme Crave, la comédienne y incarnait le rôle de la psychiatre Suzanne Bien-Aimé.

Au fil des épisodes, les téléspectateurs y découvrait l'envers du décor des soins en santé mentale, contribuant au passage à démystifier certaines idées préconçues. C'est dans cette optique que la Fondation Pinel l'a choisie pour devenir la nouvelle porte-parole, un rôle qui lui sied si bien!

À propos de cette importante nomination, la Fondation indique :

« Artiste reconnue pour la profondeur et la justesse de son travail, Florence Longpré s'est notamment imposée dans l’espace public grâce à la série télévisée 𝘌𝘮𝘱𝘢𝘵𝘩𝘪𝘦, qu’elle a créée et incarnée, et qui a marqué ses spectateurs par son regard sensible et nuancé sur le milieu psychiatrique et les réalités humaines qui l’habitent.

Grâce à sa crédibilité, son authenticité et sa volonté de faire évoluer les perceptions, elle contribuera à soutenir la mission de la Fondation Pinel, au bénéfice des personnes accompagnées par l’Institut. 💙

Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour faire progresser les connaissances en psychiatrie légale, améliorer les soins et services, et favoriser le rétablissement de personnes vivant avec des troubles mentaux complexes. »

Il s'agit véritablement d'un grand honneur pour Florence, qui permet aussi de démontrer toute la force que possède encore la télé. Après avoir proposé l'une des séries les plus appréciées des dernières années, Florence poursuit ainsi sa sensibilisation et se mobilise pour la santé mentale des Québécois.

Nous sommes désormais plus qu'impatients à l'idée de retrouver Florence et toute la distribution d'Empathie, qui sera bientôt de retour pour une seconde saison. Découvrez quand ici.

La première saison d'Empathie sera diffusée sur Noovo dès le mardi 8 septembre prochain à 20 h.