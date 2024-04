Depuis quelques semaines, on se demande qui a envoyé les photos compromettantes de Pascal St-Cyr et Claude Coupal (Normand D'Amour et Caroline Néron) au premier ministre, mettant ainsi en jeu l'intégrité et les postes de ces deux administrateurs.

Les premiers soupçons du médecin se sont portés vers son père (Raymond Cloutier), avec qui il a toujours eu une relation très conflictuelle, mais ça ne semble finalement pas être lui le coupable.

Puis, Pascal a eu des suspicions concernant Daniel (Bruno Marcil), qui ne l'aime pas particulièrement et qui a compris toute l'histoire qui se jouait en coulisses lors d'un congrès à Québec, pendant lequel les esprits se sont échauffés.

Voilà toutefois que les plus récentes images de la série, disponibles ci-dessous, nous ramènent vers Justin Lemaire (Alexandre St-Martin), le frère de Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault), qui n'a pas manqué de tout bousculer sur son passage depuis plusieurs mois, d'abord en séduisant Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), puis en faisant battre par erreur son propre frère pour une faute qu'il n'avait pas commise.

Il serait logique, bien que davantage attendu, que ce soit de ce côté que l'on retrouve le coupable des photos compromettantes. Chose certaine, la réponse nous arrivera bientôt puisqu'il ne reste que sept épisodes avant la fin de la deuxième saison.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'envoi de ces photos a été accompagné d'une dénonciation par téléphone de la part de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré), en complicité avec Isabelle, alors que ceux-ci en ont eu marre de la mauvaise gestion de Pascal St-Cyr, une information qui risque de faire énormément de flammèches lorsqu'elle va sortir au grand jour... Surtout que Pascal se rapproche progressivement de son fils Siméon, qu'il a eu avec Isabelle.

Pendant ce temps, dans la même bande-annonce, on comprend que Gabriel Lemaire finit enfin par retrouver ses repères et sera d'une grande aide dans le dossier qui implique des employés du Docteur Davis de l'armée (Thomas Beaudoin). Est-ce que cette histoire est un prétexte de l'autrice pour permettre au Docteur Davis de se rapprocher d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément)? Nous en avons bien l'impression...

La 2e saison de STAT se poursuit jusqu'au 25 avril, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que nous nous questionnons ici sur les motivations d'un personnage que les téléspectateurs ont pris en grippe.