La trame de Fred dans Sorcières surprendra les téléspectateurs

Nous nous entretenions avec les deux plumes créatives qui écrivent Sorcières afin de découvrir les rebondissements qu'ils réservent à la suite de leur téléroman, qui se déploie depuis une demi-saison à l'antenne de TVA. Nous avons soulevé plusieurs pistes dignes d'intérêt concernant Joanne, l'aînée, puis sur des enjeux qui occuperont la famille de Beth. On nous a aussi mis la puce à l'oreille concernant le dénouement éventuel de l'intrigue du bébé.

Le co-auteur, Germain Larochelle, nous glissait quelques mots sur un autre personnage dont la présence dérange. « On va encore plus voir Fred (Maxime Genois). On a vu qu’il commence à se créer une fixation sur Marie-Ève (Marie-Claude Guérin), mais ce n’est que le début. » Dans l'épisode de cette semaine, le facteur, qui s'est trouvé un second emploi à l'hôpital dans l'espoir de séduire l'infirmière, a mal réagi en se voyant refuser un dernier verre par la cible de son obsession. On a aussi pu le voir en pleine séance de voyeurisme se dédaigner de voir Marie-Ève et Luc (Stéphane Gagnon) s'éprendre l'un pour l'autre... dans leur propre salon.

Celui qui signe les textes dit aussi : « Il est le fun ce personnage-là, parce que tout le monde commente sur lui. Et je dirais que Fred va prendre beaucoup d’expansion dans la série. »

Marie-Josée Ouellet enchaîne, enthousiaste : « Nous les auteurs, c'est dans ce qui nous interpelle et nous motive beaucoup, on a mis beaucoup d’énergie dans la trame de Fred. Je pense que le public spécule en ce moment sur [lui], a plein de théorie, mais on a préparé quelque chose avec Fred et je pense que le public ne sera pas déçu. »

Germain complète en disant que « ce qui va se passer avec Fred, le monde ne peut pas le prévoir, c’est sûr que non ».

Voyez ci-bas des images du prochain épisode.

On peut déjà deviner à ces images qu'il y aura quelque chose qui retiendra notre attention entre Sophie (Lamia Benhacine) et sa nouvelle collègue, Carly (Janie Faucher-Roy).