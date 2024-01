Dès que le casting de la quatrième saison de Big Brother Célébrités a été dévoilé, les téléspectateurs ont fait part de leur désarroi d'y retrouver, encore, beaucoup d'humoristes.

Alors que nous discutions avec la productrice Nathalie Brigitte Bustos de la situation de Bastos (lisez le tout ici), nous lui avons demandé ses impressions face à ce reproche récurrent du public.

« Il n'y en a pas tant que ça [des humoristes, NDLR ] », dit-elle d'abord. « Daniel Savoie, ce n'est pas un humoriste. Il fait un personnage drôle, mais c'est un auteur bien plus qu'un humoriste. On ne le compte pas comme un humoriste. Joëlle, ce n'est pas une humoriste non plus. Elle a fait la LNI, c'est une comédienne. »

« Les humoristes, dont c'est leur métier principal, c'est Dave Morgan, Érika Suarez et Mélanie Ghanimé. Le pire c'est qu'ils n'évoluent pas dans le même cercle, contrairement à ceux des autres années. Ce n'est pas du monde qui se côtoie. Dave et Érika, se sont déjà croisés, mais jamais parlé. Mélanie fait son humour d'une autre façon, elle ne va pas nécessairement dans les soirées d'humour. »

Il n'y a jamais personne qui va nous dire : vous avez trop de sportifs et pourtant, nous avons quasiment le même nombre cette année...

Rappelons que le sportif Charles Hamelin a récemment envoyé un message à ses proches de façon détournée, comme il ne peut pas leur parler. Apprenez-en plus ici.

« Je suis vraiment fière de la cohorte de cette année », mentionne-t-elle. « C'est un beau mélange des joueurs de la saison 2, qui étaient très stratèges, et du charisme et des personnalités qu'on avait à la saison 3. Ça va nous donner autant des bons 'moves' de 'game' que de moments de vie drôles, intéressants et sympathiques. »

« Tout le monde à la maison peut s'attacher à une des personnes qui est là cette année », enchaîne-t-elle. « [Par exemple, NDLR] Frédérique, qui arrive du paralympique, c'est elle qui nous a fait signe pour nous dire qu'elle voulait participer. On l'a rencontrée et nous avons eu un énorme coup de coeur. C'est une grande fan du show. Les gros fans, ce sont les jeunes : Danick, Frédérique, Chloé, Pascal, Gabrielle. »

D'emblée, on sait que le public a craqué pour la colorée Patsy Gallant. « Un gros 'head up' à Gabriel, notre directeur des Célébrités, qui est allé écouter des shows avec elle. Elle a fait ses devoirs Patsy. C'est juste que là, elle dit tout à voix haute : "Veux-tu faire une alliance?". Elle est full cute! », lance la productrice.

Patsy figure parmi nos préférés de cette nouvelle édition avec cette candidate qui a fait toute une déclaration en début de semaine. Elle saura nous surprendre au fil de la saison, nous en sommes convaincus.