Big Brother Célébrités : Charles Hamelin envoie un message à ses proches de façon détournée

Le champion olympique Charles Hamelin fait partie de la distribution de Big Brother Célébrités cette année.

Comme les joueurs ne peuvent pas s'adresser à leur famille, à moins d'être patron de la maison, l'athlète a trouvé une façon habile d'envoyer de l'amour à ses proches sans avoir à leur parler.

Il a porté récemment un chandail sur lequel il avait fait inscrire le prénom de sa conjointe, Geneviève, celui de ses deux filles, Violette et Ludivine, ainsi que celui de son chien, Stella.

Voyez la photo au bas de l'article.

« Beau chandail mon amour! (Je savais pas qu'il avait ça) », écrit Geneviève Tardif sur Instagram.

Avouons que c'est un geste complètement adorable! Nous sommes conquises!

Charles Hamelin a aussi eu l'occasion de filmer un petit vidéo pour ses réseaux sociaux cette semaine. Il dit « adoré » son expérience jusqu'à maintenant et les gens avec qui il partage ces doux moments. Voyez sa vidéo complète au bas de l'article.

Pat Côté, le patron de la semaine, a pu, lui, discuter avec sa femme et ses enfants pendant quelques minutes via un appel vidéo fourni par Bell. L'ancien champion d'arts martiaux mixtes était très vulnérable lors de cet échange, où l'une de ses filles lui a avoué s'ennuyer de lui.

Son ami Benoît Gagnon, qui a participé à la troisième saison de Big Brother Célébrités, disait récemment au micro de Véronique et les Fantastiques que Patrick Côté était un homme très sensible et vulnérable. C'est ce que nous avons pu constater jeudi soir...

Rappelons que le bloc de la première semaine est composé de l'humoriste Mélanie Ghanimé et la star de téléréalités françaises Bastos. Pour le moment, tout semble indiquer que les heures de ce dernier sont comptées au Québec, mais tout est encore possible s'il joue bien ses cartes. Même s'il s'est tenu en retrait au départ, Bastos est loin de déplaire aux téléspectateurs, qui aimeraient bien le voir rester dans la course un peu plus longtemps. Nous avons demandé à la productrice cette semaine pourquoi elle avait choisi de faire entrer un agent étranger dans l'aventure cette année, voyez sa réponse ici.

Le gagnant de la première mouture de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, s'est aussi récemment exprimé sur l'alliance inusitée de Bastos et Patsy Gallant. Lisez son avis ici.