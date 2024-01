Jean-Thomas Jobin donne son avis sur l'alliance Patsy Gallant-Bastos à Big Brother Célébrités

Les joueurs n'ont pas perdu de temps avant de créer des alliances à Big Brother Célébrités.

Deux grands regroupements de 8 ou 9 joueurs se sont mis en branle et de plus petits arrangements se sont établis dans l'ombre.

Il y a entre autres Pascale De Blois et Gabrielle Marion qui se sont rapidement rassemblées pour former « Les Bimbos ».

Puis, l'adorable Patsy Gallant a choisi de s'allier au Français Bastos. Duo improbable s'il en est un, les deux artistes s'appuient, pour le moment, contre vent et marée. La chanteuse de 75 ans est même allée directement voir son sugar daddy lorsqu'elle a appris que la maison voulait l'éliminer.

Le gagnant de la première édition de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, a donné son avis sur cette équipe étonnante.

« I'm all for it! », dit-il d'abord.

J'espère que ces deux-là vont être un final 2. Mais, je pense que les chances que ça ça arrive sont de l'ordre du 0,000000006%, mais c'est quand même une chance...

Malheureusement, Bastos semble en bonne voie d'être le premier éliminé de cette saison de Big Brother. Le Français s'isole, plutôt que de développer des liens avec ses colocs, qui pourraient, ultimement, se transformer en alliances.

Bastos semble complètement déconnecté, comme s'il avait été lancé dans le jeu sans qu'on lui ait expliqué les règles. La production réfute d'ailleurs ce fait, précisant que toutes les clés lui ont été fournies. Lisez ici ce que la productrice avait à nous dire sur ce spécimen de la quatrième saison.

Même s'il ne joue pas de manière attendue, les téléspectateurs ne détestent pas Bastos, au contraire. Ceux qui le connaissent indiquent qu'il pourrait être très surprenant puisqu'il a participé à des téléréalités de survie et donc qu'il sera implacable dans les défis physiques. Les gens ne veulent visiblement pas le voir partir à la première semaine, ils aimeraient bien apprendre à le connaître davantage.

Les téléspectateurs critiquent également la stratégie de Pat Côté, qui a décidé de mettre deux pions sur le bloc lors de la première semaine. « C'est risqué », disent-ils en grand nombre sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un choix audacieux qui pourrait bien se revirer contre lui. À suivre!

Du côté de Patsy, les fans de l'émission sont agacés par son manque de discrétion. « Elle va se mettre une cible dans l’dos à dévoiler les secrets des autres comme ça », indique une internaute sur Facebook. C'est en effet une possibilité!

