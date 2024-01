Voici à quoi serviront les fameux jetons dans Big Brother Célébrités

Ainsi, les jetons « permettront d'entrer dans la pièce secrète de la maison et les joueurs évincés pourront léguer leur butin en secret à la célébrité toujours en jeu de leur choix. »

La réponse a été offerte en guise de scoop dans l'émission Gérants d'estrade , offerte, juste après le gala du dimanche, animée par Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon .

Au terme des quatre défis présentés dans l'épisode, c'est l'ancien membre de la MMA Patrick Côté qui a été élu premier patron de l'aventure. On lui promet d'ailleurs un brillant avenir dans le jeu.

Marie-Mai , l'animatrice, n'a pas tardé à mettre les participants au défi, en les faisant entrer directement dans un challenge avant d'entrer dans la maison. Pour celui-ci, les candidats devaient bombarder leurs adversaires de sacs contenant de la poudre colorée. Celui ou celle qui s'en sortait avec le moins d'éclaboussures avait plus de chance de se rendre patron. Du même fait, le gagnant remportait deux jetons, dont l'utilité n'était pas encore révélée.

On peut lire ceci sur la page de Noovo : « Après la salle des archives la saison dernière, il y a bel et bien une nouvelle pièce secrète dans la maison cette année, et une nouvelle façon d’y entrer… Jetons = POUVOIR!

On mise sur le jeu individuel! Fini les grosses alliances et fini les blocs. »

Ça promet. D'ailleurs, sous cette publication sur Instagram, la gagnante de l'an dernier, Mona de Grenoble, a écrit : « J’pense que cette twist m’aurait tué de stress! Ben hâte de voir ça à-partir du confort de ma maison 👀👀👀 »

D'ailleurs, la bande-annonce de l'épisode de ce lundi nous laisse entrevoir que les jetons commencent déjà à causer des maux de tête à certains joueurs. Qui l'emportera au final? C'est ce que nous serons dans plusieurs semaines...

L'émission Big Brother Célébrités est présentée du dimanche au jeudi 18 h 30 sur les ondes de Noovo et Noovo.ca. C'est à ne pas manquer!