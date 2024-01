Une grande diversité de métiers parmi les candidats de la 4e saison de Big Brother Célébrités

C'est en ce dimanche 7 janvier que l'ensemble des candidats de la quatrième saison de Big Brother Célébrités a été révélé alors que la première émission de la saison a été présentée sur les ondes de Noovo.

Nous en connaissions déjà deux : le deisgner - récemment recyclé en agent immobilier - Jean Airoldi et l'ancien champion de patinage de vitesse sur courte piste, quadruple champion olympique, Charles Hamelin.

Quatorze personnalités issues de différents milieux s'ajoutent eux :

On constate qu'il y a beaucoup plus de diversité de métiers que l'an dernier, même si les humoristes régnaient toujours en rois dans la maison de Big Brother. D'ailleurs, certains d'entre eux nous ont déjà livré certaines répliques délicieuses, dont Mélanie Ghanimé, qui a lancé :

Frotter la poche (de poudre) de Jean Airoldi, ça arrive jamais dans une carrière ça...

Dans le premier challenge du patron, les célébrités devaient éviter les sacs de poudre colorée que leur lançaient leurs adversaires. La personne la moins tachée à la fin du défi passait à la ronde suivante et remportait deux jetons BBC dont la fonction allait leur être expliquée plus tard. Chose certaine, ils étaient précieux. Cela est une bonne stratégie puisque cela force les célébrités à s'investir davantage dans le premier défi que, généralement, ils ne veulent pas gagner pour rester effacés.

En plus de l'identité des joueurs, les téléspectateurs ont pu découvrir des images de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités. Encore une fois, l'équipe décor s'est surpassée! On craque particulièrement pour le divan de la salle de jeux et sur le choix des couleurs. Découvrez des images dans la publication au bas de l'article.

L'animatrice Marie-Mai était, encore une fois, stupéfiante dans sa robe transparente de Dion Lee. Pas étonnant que la toile s'est emballée dès les premières images. Voyez les commentaires du public et des photos de sa tenue ici.

Big Brother Célébrités sera présenté les dimanches à 18 h 30. L'émission sera suivie par Les Gérants d'estrade qui analysera l'émission avec des invités spéciaux. Puis, les quotidiennes seront diffusées du lundi au jeudi à 18 h 30.