Le premier look Marie-Mai à Big Brother Célébrités 4 fait déjà réagir

La quatrième saison de Big Brother Célébrités s'amorcera ce dimanche 7 janvier à 18 h 30.

Marie-Mai a partagé une photo de son premier look de la saison sur ses réseaux sociaux.

Elle a enfilé une robe bleue transparente de la marque Dion Lee. L'animatrice est rien de moins que fabuleuse!

« And just like that, we are BACK!

Le tout début de l’aventure commence CE SOIR

On y va pour la 4e saison de @bigbrothercelebrites

C’est une édition haute en couleur qui vous attend!

On se retrouve à 18h30 sur @noovo.ca 💙 », écrit-elle sur Instagram.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Elle a reçu énormément de compliments sur son look par des vedettes québécoises, dont Anaïs Favron, Rafaëlle Roy, Ingrid Falaise et Zoé Duval, ancien participant de Big Brother Célébrités.

L'émoticone 🔥 a été beaucoup utilisé pour la décrire. Il est effectivement très approprié dans la situation...

Plusieurs personnes ont remarqué qu'elle portait sa bague de fiançailles par-dessus ses gants. Rappelons que l'animatrice s'est récemment fiancée.

« Une déesse! », « une reine », « fashion queen », « légendaire » : la toile s'emballe définitivement pour ce look incroyable. Ça promet pour le reste de la saison.

Pour façonner ces looks mémorables, Marie-Mai est entourée d'une talentueuse équipe fidèle : Patrick Vimbor est son styliste, David D'amours, son coiffeur et Nico Blanchet, son maquilleur.

Rappelons que les joueurs de la quatrième saison de Big Brother Célébrités sont entrés dans la maison le 4 janvier dernier. Eux en sont donc à leur troisième matin. Nous, nous assisterons à leur première journée dans l'aventure ce dimanche soir.

Outre Jean Airoldi et Charles Hamelin, nous ne savons pas qui sont les participants de cette quatrième édition. Suite à L'opération Soupçon, nous avons eu droit à quelques indices, qui nous ont amenés à faire quelques suppositions, que vous pouvez découvrir ici.

Les noms du sportif Pat Côté (ancien champion d'arts martiaux mixtes), des humoristes Billy Tellier et Mélanie Ghanimé ainsi que la chanteuse Patsy Gallant ont été lancés par le journaliste, toujours bien informé, Hugo Dumas de La Presse. A-t-il misé juste? C'est enfin ce soir que nous découvrirons l'identité des 16 célébrités.

À noter que les Gérants d'estrade Martin Vachon et Marie-Josée Gauvin seront de retour après l'édition du dimanche de Big Brother Célébrités (à 20 h) pour une analyse des évènements de la semaine, des exclusivités et une entrevue avec le plus récent joueur évincé.