Marie-Mai se mariera bientôt avec un homme mystère

Un amour se développe loin des projecteurs entre la chanteuse Marie-Mai et un homme dont elle souhaite taire l'identité.

Pour sa fête, alors qu'elle est en voyage dans un endroit luxueux (voyez le tout ici), il lui a fait la grande demande.

« Le temps emmène la sagesse.

Il m’a toujours porté exactement là ou je devais être et surtout vers la personne qui a fait rebattre mon coeur d’amoureuse.

L’homme avec qui TOUT redevient possible.

Avec toutes les joies de ma vie publique,

j’ai aussi, un amour dans ma vie privée que je souhaite garder discret, comme un secret précieux.

And just like that, le jour de mon 39e anniversaire, il m’a fait la grande demande et j’ai dit OUI 💍🥰 », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

On lui souhaite beaucoup de bonheur avec l'homme de ses rêves!