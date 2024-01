Une candidate devient rapidement la chouchou des téléspectateurs de Big Brother Célébrités 4 

Même s'il y a encore plus d'humoristes que n'importe quel autre quart de métier dans Big Brother Célébrités cette année, la production a fait un effort évident afin d'apporter plus de diversité de professions au sein de son casting 2024.

On retrouve des mannequins, des athlètes (dont une paralympique), une drag queen, des influenceuses, une star de téléréalité française ainsi qu'une chanteuse. C'est elle qui a d'ailleurs ravi le coeur des Québécois lors de son entrée dans la maison dimanche. À 75 ans (la doyenne de toutes les éditions de Big Brother en Amérique), Patsy Gallant a épaté la galerie par son audace, sa souplesse et son humour.

Celle qui a plus de 70 ans de carrière derrière la cravate s'est rapidement alliée aux deux beaux jeunes hommes de la maison (la star de téléréalité Bastos et l'ex-champion de MMA Patrick Côté).

J'ai deux Sugar daddys dans place : Pas pire hen!

Comment ne pas tomber sous le charme de cette femme sans filtre?

La voir se promener dans les différentes pièces de la maison à la recherche d'indices était adorable. « Je ne sais pas compter », a-t-elle répété, complètement désemparée de ne pas être capable de mémoriser le nombre de portes dans la salle de bain et de lunettes sur les présentoirs. Impossible non plus de ne pas craquer en la voyant chercher une prise de courant - qu'elle prononce « ploye » - dans les chambres. Pourquoi? « Si je vous le dis, vous allez dire que je suis trop vieille pour être icitte! »