Isabelle Richer a couvert l’actualité judiciaire pendant la plus grande partie de sa carrière. Dans le balado Ma version des faits sur Radio-Canada OHdio, elle revient sur des histoires qui l’ont marquée. En version télé, Isabelle Richer revisite trois grands dossiers ​​qui l’ont troublée, elle, et tout le Québec. À l’aide de visuels d’archives et d’illustrations judiciaires, Isabelle raconte sa version des cas d’Hugo Bernier, Mario Bastien et Jocelyn Hotte, accusés de meurtres révoltants.