C'était jour de confidences lundi à Big Brother Célébrités alors que les participant.e.s. ont discuté de leur parcours personnel et du choix de leur fondation avec leurs nouveaux colocataires.

Il y a eu certaines révélations étonnantes au cours de ce souper, à commencer par celle de la comédienne et humoriste Erika Suarez qui a avoué être en « très mauvaise santé ».

Je suis un esprit vivant dans un corps mort. [....] Chaque jour vécu est une chance.

La jeune femme a ensuite discuté avec Joëlle dans la cuisine de son état. Elle a expliqué avoir eu un diagnostic de cancer du sein à 16 ans, cancer qui est éventuellement devenu incurable.

« Je me suis fait opérer une fois pour faire enlever les masses et après ça, les masses sont revenues. Quand elles sont revenues, ils m'ont dit qu'elles allaient toujours revenir. Mais, pour une raison que la science n'explique pas, mon cancer est tombé en dormance. »

Dans le confessionnal, elle dit souhaiter que cet aveu n'affecte pas la manière dont les gens la perçoivent. « Mon but, c'est juste de mettre du soleil dans la vie du monde. » Nous avons eu la chance de rencontrer Erika lors du visionnement de presse de la série Après le déluge et on peut aussi affirmer qu'elle dégage une énergie positive incroyablement vivifiante.

Elle faisait partie de nos coups de coeur dans le showbizz avant son entrée dans la maison du Big Brother et on la voit se rendre loin dans ce jeu, en naviguant savamment et respectueusement dans cette aventure.

Il n'y a pas qu'Erika qui a été touchante et inspirante lors de ce souper au champagne. La skieuse paralympique Frédérique Turgeon a aussi ému les participants - et les téléspectateurs - grâce à son histoire héroïque.

Patsy Gallant, le chouchou de la première heure, a indiqué, elle, qu'elle avait accepté de participer à l'émission pour inspirer et donner espoir « aux gens de mon âge, aux femmes de mon âge ». Bien qu'elle soit drôle et charmante, les candidats ne paraissent pas très intéressés à s'allier à elle. Sa personnalité extravertie lui nuira-t-elle à Big Brother?

Chose certaine, l'histoire a su prouver que les gens les plus bruyants ne font pas long feu à Big Brother Célébrités. La première semaine, il faut se tenir à l'écart, passer sous le radar. Quand on déplace de l'air trop tôt, on risque de partir en coup de vent... Est-ce le sort qui sera réservé à la reine du disco? On espère franchement que non!

