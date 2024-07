Bonne nouvelle pour les fans de la comédie Complètement Lycée

Avec une récompense au Gala des Prix Gémeaux en 2023 et une nouvelle nomination pour l'édition à venir en septembre prochain, c'est peu dire que la comédie Complètement lycée a su charmer le public avec son humour absurde. D'abord tournée comme une web-série, puis repêchée par la télé depuis deux autres saisons, la série qui met en vedette Allie Thompson (Rosalie Vaillancourt) et sa bande de lycéens reviendra pour une « troisième » saison, dès l'hiver prochain sur Crave.

Si les codes s'inspiraient jusqu'ici des archétypes de Degrassi, des Frères Scott ou de Mean Girls, la parodie grand public des émissions américaines pour adolescents explorera cette fois des références à The Social Network et Princess Diaries, mais aussi des thèmes plus noirs, comme le cannibalisme (allô, le clin d'œil à Yellowjackets). Non, aucun thème d'actualité (ou de sensationnalisme) ne sera oublié.

À Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon, Bernard Fortin, Éric Bernier et Julie Le Breton s'ajoutent Juliette Gosselin, qui campera Kristen, la responsable du journal étudiant et Théodore Pellerin, qui jouera Sidney, le chef des bisexuels. D’autres caméos sont prévus dans la série (qui se souvient du rôle coquet de Julie Snyder dans la première saison à la télé?).

Luttes sociales, nounou dérangée, trahisons entre copains et cuisinier sexy et histoire de "teen mom", les scénarios improbables se multiplieront dans les corridors de New Garden Hills Valley, donnant droit à 10 nouveaux épisodes délectables de ce Saint-Graal de la parodie.

Le synopsis de la nouvelle saison écrite par Charles-Alex Durand et Sandrine Viger-Beaulieu se lit ainsi (fourni par la production) :

Nord des États-Unis. – Allie Thompson et sa bande retournent sur les bancs d’école du New Garden Hills Valley High pour une troisième saison de la populaire comédie COMPLÈTEMENT LYCÉE, diffusée l’hiver prochain sur Crave. La graduation approche et les lycéens sont plongés en plein drame alors qu’ils doivent partir à la recherche du bébé disparu d’Allie et Brian, et que la mystérieuse Miss Carmichaels s’est volatilisée… Une nouvelle saison qui s’annonce complètement de ouf!

Les tournages de la prochaine saison débutent aujourd’hui et se poursuivent jusqu’à la mi-août. La sortie des épisodes est prévue pour l'hiver 2025 sur la plateforme Crave.