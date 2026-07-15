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La jeune interprète de Charlotte dans Le gouffre lumineux a une soeur connue

On a pu la voir dans un rôle marquant dans STAT.

Le gouffre lumineux
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La jeune actrice Agathe Bellemare-Ledoux fait un travail exceptionnel dans la peau de la fille du personnage principal (joué par Marie-Ève Perron) dans la série Le gouffre lumineux.

La partition complexe qu'on lui a confiée n'est qu'équivalente à son talent épatant.

Vous avez d'ailleurs certainement déjà vu cette jeune comédienne de 12 ans dans d'autres séries auparavant.

Elle a notamment interprété avec brio l'une des deux filles de Normand Daneau dans Alertes : Pelletier (photo ci-dessous). Elle a aussi fait partie de la distribution de Chouchou, Virage – Double faute et Bête noire.

Le texte se poursuit sous l'image.

Agathe a une soeur un peu plus jeune (9 ans), Simone [photos ici], qu'on a aussi pu voir dans de nombreuses séries, notamment dans STAT.

Elle interprétait une fillette qui se retrouve à l'hôpital avec sa mère. Celle-ci avait fait une chute après avoir avalé un smoothie dans lequel elle avait versé une bouteille d'aspirine.

Le texte se poursuit sous l'image.

On a aussi pu voir Simone dans le rôle de Stella dans Alertes, une jeune fille gardée captive avec sa mère par un psychopathe qui emprisonnait des femmes dans son sous-sol. Voyez un extrait ci-dessous.

Le texte se poursuit sous la vidéo.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Simone faisait aussi partie des enfants du Pestacle de fin d'année du Lait.

Inutile de dire qu'il y a beaucoup de talent dans cette famille!

Les dix épisodes du Gouffre Lumineux sont disponibles sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV dès maintenant.

Lisez nos impressions ici.

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