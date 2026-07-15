La jeune interprète de Charlotte dans Le gouffre lumineux a une soeur connue

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Agathe a une soeur un peu plus jeune (9 ans), Simone [photos ici], qu'on a aussi pu voir dans de nombreuses séries, notamment dans STAT. Elle interprétait une fillette qui se retrouve à l'hôpital avec sa mère. Celle-ci avait fait une chute après avoir avalé un smoothie dans lequel elle avait versé une bouteille d'aspirine. Le texte se poursuit sous l'image.

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On a aussi pu voir Simone dans le rôle de Stella dans Alertes, une jeune fille gardée captive avec sa mère par un psychopathe qui emprisonnait des femmes dans son sous-sol. Voyez un extrait ci-dessous. Le texte se poursuit sous la vidéo. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Simone faisait aussi partie des enfants du Pestacle de fin d'année du Lait.

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