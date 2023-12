Cette semaine, nous apprenions (enfin!) qui allait remplacer Gino Chouinard à l'animation de Salut Bonjour.

Pendant un an, tout le monde a fait ses prédictions sur l'identité de cette fameuse personne. Finalement, c'est l'expérimentée Ève-Marie Lortie qui prendra le relais.

Si personne n'était surpris de cette nouvelle, tout le monde en était certainement ravi. Son professionnalisme, sa passion et son écoute en font la parfaite successeure.

En début de semaine, nous avons eu la chance de discuter avec la nouvelle reine des matins à TVA. Celle-ci nous expliquait notamment comment elle avait obtenu ce poste tant convoité. Lisez le tout ici.

Lors de cet entretien avec Ève-Marie Lortie, nous lui avons demandé de nous parler de son collègue et ami Gino Chouinard, qu'elle remplacera dignement dès septembre 2024.

« Gino aura marqué l'histoire de Salut Bonjour », dit-elle d'abord.

Gino Chouinard est toujours là. Il transporte avec lui une fiabilité et une bonté incroyables.

« À Gino, je dis ceci : "Profite de tout ce qui s'en vient jusqu'à la toute fin et après fonce! Déploie tes ailes. Va chercher tous les défis auxquels tu aspires". Parce que veux, veux pas, quand on est dans Salut Bonjour, on n'a pas la marge de manoeuvre ni l'énergie pour faire autre chose tant que ça. »

Elle ajoute : « Gino n'arrête pas. Il arrête Salut Bonjour, mais il veut faire autre chose. Il aura maintenant le temps et l'espace pour le réaliser. » Voyez ici ce que le principal intéressé nous disait sur ses plans pour l'après-Salut Bonjour.

Il est aussi important de préciser qu'Ève-Marie Lortie sera la première femme à animer l'émission matinale. Il s'agit d'une chose qui la rend très fière, et avec raison! Lisez ce qu'elle nous a confié à ce propos ici.