Ève-Marie Lortie sur les coulisses de sa nomination à Salut Bonjour : « J'ai envoyé une vraie lettre d'intention à TVA »

Mardi, nous apprenions qu'Ève-Marie Lortie avait été choisie pour remplacer Gino Chouinard à la barre de Salut Bonjour.

Nous avons eu la chance de discuter avec elle de la façon dont elle a obtenu ce poste tant convoité.

« Ça fait un an que Gino a annoncé son intention de quitter pour la prochaine rentrée. Moi, j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis posé les bonnes questions à moi de moi. En février l'année dernière, j'ai fait savoir à la direction de TVA que j'étais intéressée par le poste. J'ai envoyé une vraie lettre d'intention pour postuler. Après ça, j'ai attendu plusieurs mois. Et, c'est seulement jeudi dernier qu'on m'a dit : "si ça te tente toujours, tu es notre choix" », nous raconte-t-elle.

Comme l'entente s'est conclue rapidement, elle n'a pas eu à garder le secret trop longtemps. « J'ai compté un petit peu de mensonges vendredi dernier et j'ai essayé de ne pas trop parler à ma gang samedi et dimanche. Ma famille était au courant, mon chum, ma fille. J'ai juste dit à ma mère hier ce qui allait se passer parce que je savais qu'elle allait recevoir beaucoup d'appels. »

« Je suis certaine qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en compétition avec moi, mais ça, c'est des processus à l'interne », précise-t-elle. « Nous ne sommes pas au courant de tout. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans cette émission-là, ils connaissaient mes forces. Je les ai laissés prendre le temps de décider. »

J'espérais ça, je le désirais. Quand le poste était disponible, je me suis dit : "ça me tente vraiment, j'ai vraiment envie de ça".

Question logistique, Ève-Marie Lortie nous confie ceci : « On garde la maison à Québec. Il y aura l'acquisition d'un pied à terre à Montréal. Est-ce que je vais acheter ou louer? Je ne sais pas encore. Je vais m'installer dans la métropole. Une petite affaire très urbaine, comme j'ai toujours voulu. J'aime beaucoup Québec, je me suis fait une vie à Québec, mais mes amies de fille, entre autres, sont dans la région de Montréal. »

Même si elle connaît bien cet horaire matinal, elle voit un gros avantage à ce changement de case horaire. « Je vais gagner des fins de semaine. Et, veux veux pas, il y a une vie sociale le week-end qu'on ne retrouve pas vraiment pendant la semaine. Je le sais, je l'ai vécu. Ça va être plus simple de participer à des rassemblements avec des amis, de la famille, les fins de semaine. »

