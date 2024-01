La fille de Marie-Mai monte sur la scène avec sa maman et elle est trop mignonne!

Vendredi soir, la bande de Star Académie 2003 était de passage au Centre Vidéotron pour la deuxième et dernière représentation de leur spectacle Et c'est pas fini.

En seconde partie, lors d'un moment où tous les académiciens étaient réunis sur la scène, Marie-Mai a amené sa fille Gisèle avec elle. La fillette, qui aura 7 ans le 15 février prochain, portait une magnifique robe beige scintillante et saluait le public avec élégance. Elle était parfaitement adorable!

Voyez une photo prise de la foule au bas de l'article.

Il faut dire que sa maman a offert toute une performance sur la scène du Centre Vidéotron vendredi soir. En plus d'interpréter plusieurs pièces avec les autres académiciens, les quelques milliers de fans de la première heure de Star Académie ont pu l'entendre chanter « Sans cri ni haine », « C'est moi » et « Encore une nuit », tirées de son propre répertoire. Elle a aussi chanté un extrait de « Chante », qui se retrouvait sur l'album de Star Académie, vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires au début des années 2000.

Voyez ici nos photos de Marie-Mai dans une fabuleuse robe métallique cintrée lors de ce spectacle-évènement.

Notons que nous pouvons voir Marie-Mai du dimanche au jeudi dans nos télés alors qu'elle anime la quatrième mouture de Big Brother Célébrités. Chaque fois, elle nous épate par ses looks spectaculaires, dont celui-ci.

Marie-Mai travaille également sur un nouvel album qu'elle devrait sortir au cours de la prochaine année. Il y a deux ans, elle nous disait ceci à propos de ce futur projet important à ses yeux : « Quand je sors un album, c'est important que ça ait une signification. Pour moi, le 20 ans, c'est ça : offrir aux gens un genre de rendu de tout ce que j'ai parcouru. Cet album-là, j'ai envie que ça représente toutes les influences que j'ai eues au fil du temps, que ce ne soit pas juste dans un style. Je veux que ce soit éclectique, mais qui dit éclectique demande beaucoup de travail. »

Rappelons que la chanteuse s'est fiancée l'été dernier. D'ailleurs, Julie Snyder, présente sur la scène du Centre Vidéotron vendredi soir, a taquiné la chanteuse, laissant entendre qu'elle n'avait pas la chance de cette dernière, étant maintenant célibataire depuis peu.