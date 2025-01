La fille de Mahée Paiement bientôt dans une populaire série de TVA

La jeune Eva Comeau [photos ici], fille de la comédienne Mahée Paiement, a fait ses premiers pas dans le monde artistique récemment.

En plus d'avoir décroché un rôle muet dans STAT, Discussions avec mes parents et dans Alertes, on pourra bientôt la voir au premier plan alors qu'elle interprètera un personnage principal dans une cause d'Indéfendable.

Nous ignorons tout du rôle qui lui a été attribué dans la populaire quotidienne de TVA, outre le prénom de son personnage, Théa.

En attendant, voyez les ressemblances frappantes entre mère et fille ici.

Nous vous invitons aussi ici à découvrir l'identité d'autres acteurs qui se joindront à la distribution d'Indéfendable cet hiver.

Notons que la bande-annonce nous donnait quelques indices sur la suite de l'histoire, devenue rapidement très intense avant les fêtes. Voyez les images ici.

Indéfendable reprendra avec un spécial d'une heure le lundi 6 janvier à 19 h.