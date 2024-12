Bande-annonce : Des indices dévoilés sur ce qui attend Léo et Me Alain dans Indéfendable

TVA dévoile aujourd'hui les premières images d'Indéfendable pour le retour des fêtes, dans une bande-annonce qui nous donne quelques indices sur ce qui nous attend.

Ainsi, l'on constate que Léo et Me Alain (Sébastien Delorme et Maxim Roy) sont toujours dans une bien mauvaise posture, en compagnie du constable spécial (Hugo Dubé) en pleine crise et armé.

Dans ces images, on comprend que Léo tentera de négocier avec l'homme instable. On voit aussi que Maxime Dubois (Mathieu Baron) pourrait risquer sa vie pour sauver son grand ami.

Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle, une unité de forces spéciales se prépare à entrer dans la salle, tandis que Sara et Me Lapointe (Catherine Renaud et Michel Laperrière) s'inquiètent pour leurs proches.

Voyez les images mouvementées ci-dessous.

À noter que le premier épisode de janvier aura une durée spéciale d'une heure, un beau cadeau que nous fait la production.

L'autrice de la série, Izabel Chevrier, nous indiquait que cette histoire de prise d'otage est tristement inspirée d'un fait vécu, que vous connaissez sans doute.

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 6 janvier à 19 h sur les ondes de TVA.