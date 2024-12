Une histoire vraie a inspiré la finale de mi-saison d'Indéfendable : l'avez-vous reconnue?

Nous nous sommes entretenus cette semaine avec l'autrice d'Indéfendable, Izabel Chevrier, qui nous a, entre autres, parlé de sa finale de mi-saison coup de poing, dans laquelle le constable Marc Fichaud tire sur tout ce qui bouge dans une salle de cour. Léo (Sébastien Delorme) et Me Alain (Maxim Roy) se réfugient sous un bureau et le tireur les a en mire lorsque le générique se met à défiler.

« Je me suis toujours dit que si j'étais une employée du système judiciaire, une représentante de la justice, une des choses que je craindrais, c'est qu'un jour, un constable spécial, armé, perde le contrôle. Alors, j'ai toujours regardé les constables dans des palais de justice - parce que j'ai assisté à beaucoup de procès - en me disant : "mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il fallait qu'un drame comme ça se produise?" », dit-elle.

La scénariste précise également s'être inspirée d'un personnage tristement célèbre de notre culture populaire pour bâtir cette histoire.

Je pensais aussi au caporal Lortie.

Dans la réalité, les événements tragiques se sont produits le 8 mai 1984. Denis Lortie s'est introduit, armé et en uniforme militaire, dans l'Assemblée nationale, dans le but avoué d'assassiner René Lévesque et ses députés. Il a tué trois personnes et a fait treize blessés.

« Je me disais : ce sont des moments traumatisants, extrêmement dramatiques et en même temps probables. Ça pourrait arriver un jour qu'un constable, pour des raisons de problèmes de santé mentale, prenne son arme et tire », ajoute l'autrice.

Au retour des fêtes, on apprendra davantage de détails sur le personnage joué par Hugo Dubé. « On va apprendre pourquoi il fait ça », nous dit-elle. « On a quand même construit, pendant les trois dernières semaines, le personnage tranquillement, pour qu'on voie que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. [...] Il présente des signes de dépression assez évidents. Il est agressif, il est impatient, il a des maux de tête, il est épuisé. Il a des comportements erratiques avec des collègues, avec les avocats, avec des gens dans la salle de cour. Il reçoit des avertissements de son chef de sécurité. On voit qu'il ne va pas bien. »

Il faut savoir aussi que, en janvier, l'action reprendra exactement là où on l'a laissée.

J'aime toujours reprendre dans la seconde qui suit.

Évidemment, on s'imagine bien que l'autrice ne tuera pas Léo. « Ce serait étonnant que je décide de faire disparaître le personnage principal de ma série », dit-elle, en riant. « Mais, dans quel état est-ce qu'il va sortir de là? N'importe qui qui vivrait un événement comme celui-là, peu importe l'issue, c'est facile d'imaginer les séquelles de ça. »

