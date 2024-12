L'autrice d'Indéfendable répond aux fans qui ont une critique récurrente pour Léo

En marge de la finale de mi-saison d'Indéfendable, nous nous sommes entretenus avec l'autrice de la quotidienne, Izabel Chevrier, qui est, entre autres, revenue sur une critique récurrente des fans concernant le personnage de Léo.

Les gens disent : "Il ne s'occupe pas de sa femme". Bien sûr qu'il s'occupe de sa femme, mais nous, on suit le cabinet, on ne suit pas sa maison.

« Il parle régulièrement de Sara. Elle a été prise en charge par un médecin, sa santé psychologique et physique s'améliore tous les jours. Elle est suivie par un psychologue. Léo en prend soin, mais moi, ma série, je suis les avocats dans leur travail. Les gens oublient que, le soir, ils rentrent chez eux, puis il s'occupe de sa famille. »

« Léo s'occupe de sa famille », répète-t-elle.

« Il a même été chercher, en tout respect, l'autorisation de Sara pour prendre cette cause [celle des gangs criminalisés avec Me Alain]. Souvenez-vous, on vient de la voir cette scène-là, il y a quelques épisodes. Il s'assoit avec Sara, puis Sara lui donne son aval. »

« Alors, il est très respectueux envers sa femme de ne pas foncer tête baissée là-dedans. C'est même elle qui dit : "je vois que tu as envie de le faire, vas-y, go, fais-le". Donc, il est très respectueux envers Sara. Il est là pour elle, puis elle veut être là pour lui. »

C'est un couple qui se supporte.

Elle nous explique également que ce qui pousse Léo à se lancer dans une cause dangereuse comme celle de Jeffrey Blondin (Anthony Therrien) avec Me Alain (Maxim Roy), c'est l'égo. « Il est dans une espèce de crise de la mi-quarantaine. Et là, il a besoin viscéralement de se prouver qu'il peut devenir le meilleur. Il est en quête du regard de l'autre, d'un regard admiratif. Il a besoin de se prouver qu'il peut faire partie des tops criminalistes des ligues majeures. Et les ligues majeures en droit criminel, c'est de représenter les criminels du crime organisé. »

Elle ajoute : « L'ego, c'est une faille très dangereuse. Parce que quand on se met à agir pour nourrir notre ego, on peut faire de très mauvais choix, et prendre de très mauvaises décisions, et prendre des trop gros risques. Et Léo est en train de glisser là-dedans. »

Voyez ici quand reprendra Indéfendable en janvier.