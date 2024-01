Kathia Rock, artiste innue, fait son entrée dans STAT

Ce mardi, une nouvelle intrigue a été lancée dans STAT, alors qu'une nouvelle patiente a fait son entrée sur une civière dans l'Hôpital Saint-Vincent, en se tordant visiblement de douleur.

En l'apercevant, nous n'avons pu nous empêcher de nous remémorer la triste histoire de Joyce Echaquan, une mère atikamekw de sept enfants, de Manawan, admise le 26 septembre 2020 à l'hôpital de Saint-Charles-Borromée pour des maux d'estomac. Elle est décédée ultérieurement, enregistrant une vidéo montrant les mauvais traitements qu'elle avait reçus. Nous ne devons pas avoir été les seuls à avoir cette pensée, n'est-ce pas?

Par contre, on comprend que l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, n'ira pas dans cette direction avec ce personnage autochtone. D'ailleurs, la série Les Révoltés, offerte sur le Club illico et aussi produite par Aetios, avait déjà été là avec une intrigue bouleversante, dont on vous parlait ici.

C'est la comédienne Kathia Rock (voir sa photo ici), née à Mani-utenam, autrice-compositrice, comédienne et conteuse autochtone de la Première Nation innue du Québec, qui incarne le personnage d'Alison Picard, un personnage que nous aurons l'occasion de voir pendant quelques épisodes de la quotidienne.

D'emblée, la jeune femme semblait dans l'impossibilité de s'exprimer. Était-elle trop incommodée par la douleur ou y avait-il la barrière de la langue en jeu? C'est ce que nous découvrirons cette semaine. Sa fille viendra lui prêter mainforte.

En épluchant les synopsis de la quotidienne, on apprend que celle-ci devra subir une importante opération, qui sera faite par Steve Jolicoeur (Marc Beaupré). Plus encore, on apprend qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) aura à communiquer à sa patiente une information troublante. De quoi s'agit-il?

Les réponses n'arriveront pas toutes cette semaine, puisque l'intrigue se poursuivra la semaine prochaine.

Nous vous proposons, ci-dessous, de découvrir une performance scénique de Kathia Rock, pour la pièce « Uapen Nuta ».

En 2022, elle avait fait partie du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal.

Elle a à son actif plusieurs rôles à la télévision, notamment dans Mémoires vives, Fatale-Station et Eaux turbulentes. Plus récemment, elle incarnait Shipiss Happykack dans Toute la vie.

Ce sera un bonheur de la redécouvrir dans STAT et de voir quelle intrigue l'autrice Marie-Andrée Labbé a concoctée autour de son personnage.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.

