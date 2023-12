Julie de Si on s'aimait aborde sa relation avec Alex sur les réseaux sociaux

Pour les quatre derniers épisodes de la saison, Si on s'aimait a décidé de proposer une nouveauté cette année.

En effet, les quatre couples ayant participé à l'aventure visionnent les épisodes ensemble et analysent leur parcours devant la caméra.

Julien et Marie-Josée ont été les premiers à se soumettre à l'exercice. Si on se fie aux larmes des deux côtés, on peut assumer que l'activité n'a pas été de tout repos pour le duo. Nous avons également appris lors de ce dernier entretien qu'ils ne formaient plus un couple. Marie-Josée est célibataire et Julien est en couple depuis un an. Le public avait d'ailleurs des questions après la diffusion de l'émission. On y répond ici.

Quelques heures avant la diffusion de l'émission où Julie s'assoie sur le divan en compagnie d'Alex, puis de Luc, la principale intéressée a partagé une petite vidéo sur ses réseaux sociaux afin de parler de sa relation avec son premier prétendant, Alexandre.

« Je voulais vous dire qu'Alex et moi nous avons eu tellement de fun au cours de ces 5 semaines », dit-elle d'abord. « Nous nous sommes confrontés sur ce qu'était l'amour. Il pense tellement différemment de moi. J'étais vraiment à l'opposé de ce qu'il disait et ça, ça m'a fait apprendre, ça m'a fait réagir. Ç'a toujours été respectueux. C'était l'fun. J'ai adoré mon expérience avec lui. »

Elle n'aborde pas sa relation avec Luc, son second partenaire.

On constate que, dans la petite bande-annonce partagée par la production sur les réseaux sociaux de l'émission, l'intérêt amoureux entre Julie et Alex a toujours été unidirectionnel, malheureusement.

Julie a été victime de bien des médisances sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son attitude avec Luc. La production a tenté de modérer le fiel des internautes envers la candidate, mais leurs efforts ont été quasi vains cette fois. Plus de détails ici. Julie était-elle trop polarisante?

Nous avons quand même envie de rappeler, en toute simplicité, que les gens qui participent à ce type d'émission s'investissent corps et âme dans le processus, pour le meilleur et pour le pire. Ils ne méritent pas autant de haine gratuite. Il est possible d'exprimer son opinion sans tomber dans l'insulte...