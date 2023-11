Qui a tué Marie-Josée?

Le 18 juin 1982, Marie-Josée St-Antoine est retrouvée sans vie dans son appartement. Sa mort laisse son entourage sous le choc, dans l’incompréhension la plus totale. Embauchée par la prestigieuse agence Elite, la jeune femme vivait à New York depuis quelques années et fréquentait le gratin du milieu artistique québécois et de la « Big Apple ». On ne lui connaissait aucun ennemi… Malgré le peu d’indices dont ils disposent, les enquêteurs ont trois suspects : Jamie Gillis, star de porno, son ex-petit ami Dominique Silberstein, photographe de mode, et Alain Montpetit, grande star de la télévision et de la radio au Québec. Après la mort de ce dernier, de nouvelles preuves circonstancielles laissent croire qu’il est l’assassin. Est-ce le cas? Quel était le mobile du meurtre?