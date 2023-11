Julie continue de faire des siennes à Si on s'aimait

Les montagnes russes se poursuivent ce lundi à Si on s'aimait, alors que Julie créera encore des remous avec ses comportements auprès de Luc.

Dans l'extrait de l'épisode de ce soir, diffusé sur les réseaux sociaux, on peut voir Luc en larmes, confier sa déception amoureuse à Julie, qu'il aimait réellement. Le pauvre est complètement démoli, une situation pour le moins préoccupante...

On peut ensuite la voir, elle, se confier à Louise Sigouin, en indiquant que Luc lui a dit qu'il l'aimait, et qu'elle a répondu par l'affirmative, ce qui est loin d'être vrai dans les faits. « Je me suis sentie tellement mal d'avoir dit ça... », lance-t-elle ensuite, penaude.

Depuis deux semaines, les comportements à l'écran de cette femme font la pluie et le beau temps. D'ailleurs, ce week-end, la production a dû intervenir sur ses réseaux en raison de messages haineux, mais le résultat n'a pas été celui escompté.

Les téléspectateurs semblent en colère des comportements montrés à l'écran, ce qui nous amène à une question : est-ce que la production de Si on s'aimait fait bien d'en montrer autant?

Certes, il est important de donner un portrait juste de la situation. Par contre, Julie est allée un peu loin en traitant Luc de « crétin », en abordant en ondes ses performances sexuelles et en le dénigrant régulièrement. Le malaise est palpable.

A-t-on vraiment besoin d'en savoir autant? Plus encore, Louise Sigouin ne semble pas réagir beaucoup quand cette fine ligne du respect est dépassée. Nous nous posons certainement des questions en ce sens.

Chose certaine, on ne s'attendait pas à ce que ce soit Julie qui fasse le plus de vagues cette saison!

Si on s'aimait se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h 30 à TVA.