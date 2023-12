Lundi, TVA a présenté le premier épisode d'une série de quatre sur Si on s'aimait. Dans celui-ci, les participants de la saison 4 se retrouvaient sur le divan de Guillaume et Emily et revisitaient leur parcours ensemble.

Les premiers à se livrer à l'exercice ont été Julien et Marie-Josée. Rapidement, nous avons compris qu'ils ne formaient plus un couple.

C'est Marie-Josée qui a mis un terme à la relation. Après un mois de juin formidable, la suite de l'été a été plus difficile alors qu'elle était en vacances et que le menuisier travaillait beaucoup, ayant dû laisser de côté plusieurs contrats pour participer à l'aventure au cours des mois précédents.

Même si Marie-Josée a dit devant les caméras être ouverte à peut-être envisager reprendre la relation après les émotions vives vécues lors de ces retrouvailles, on apprend à la toute fin de l'épisode qu'elle est toujours célibataire et que Julien est en couple depuis maintenant un an.

Cette information a titillé plusieurs téléspectateurs. Mais si Julien est en couple depuis déjà un an, quand a été tourné cette saison? C'est à l'hiver et au printemps 2022 qu'ont eu lieu les tournages de cette édition de Si on s'aimait. Cela fait donc presque deux ans que TVA garde ces images dans ses coffres.

On se rappellera que c'est au cours de cette même période que Louise Sigouin avait fait l'objet d'une plainte de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec. Apprenez-en plus ici.

La chaîne avait choisi de diffuser la première mouture de Si on s'aimait encore avant la quatrième saison de Si on s'aimait.

Parmi les autres commentaires des internautes suite à l'épisode de lundi, on retrouve beaucoup de compliments envers Julien. Si au début de la saison celui-ci ne faisait pas l'unanimité en raison de sa grande intensité, il figure parmi les chouchous du public en fin de course.

Bien des téléspectatrices ont aussi avoué être tombées sous le charme du beau Luc. C'est mardi qu'il revisitera son parcours avec Julie, mais on peut déjà vous dire, mesdames, que Luc n'a pas encore trouvé la perle rare si on se fie à son profil Facebook. Gageons qu'il aura plusieurs propositions au cours des prochaines semaines...