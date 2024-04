Jason Roy-Léveillée annonce une grande nouvelle dans sa vie personnelle

C'est à travers une série de photos, dont plusieurs du ventre rebondi de sa conjointe, que le comédien Jason Roy-Léveillée a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu'il serait bientôt papa.

Voyez les magnifiques photos du bedon rond de son amoureuse dans la publication au bas de l'article.

Jason Roy-Léveillée est connu pour ses rôles dans Ramdam, Lance et compte et Unité 9. Depuis quelques années, il travaille davantage derrière la caméra. Il a notamment réalisé plusieurs épisodes de la série Défense d'entrer! ainsi que les deux saisons du docuréalité Avec pas de plan! d'Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.

Il a reçu beaucoup de messages de félicitations de la part d'amis du milieu artistique, notamment de son ex-copine, Mirianne Brûlé.

On se joint à cet élan d'amour et on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa petite famille!