Ce mardi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont assisté à la conclusion du procès de Martial Quintal et Myriam Ferron dans Indéfendable, joués respectivement par Benoît Brière et Ingrid Falaise.

Le public a été heureux d'assister à la condamnation du père, qui battait ses enfants et agressait son fils, mais déçu que la mère n'ait pas été punie pour ses fautes, elle qui n'était pas blanche comme neige.

Comme il s'agissait de la fin de l'histoire pour ces personnages, la comédienne Ingrid Falaise a tenu à revenir sur cette formidable expérience de jeu, tout en remerciant les principaux intervenants qui lui ont permis de faire ce retour étoilé au petit écran.

Elle écrit sur ses réseaux sociaux : « Hier, c’était le procès de Myriam et de Martial donc la dernière d’Indéfendable pour nos personnages à Benoît et moi (à moins que… sait-on jamais!)

Ce fut toute une épopée ! Je n’ai que peu de mots pour vous exprimer à quel point ce retour au jeu dans le personnage de Myriam a été vivifiant! C’est tout un honneur d’avoir eu le privilège de composer le rôle de cette femme complexe et empreinte de nuances

et ce, entourée d’une équipe fantastique.

Izabel Chevrier, idéatrice, productrice et show runner, amie, merci de m’avoir choisie. Interpréter le rôle que tu m’as créé, c’est du bonbon d’actrice. Certes, Myriam m’a forcée à me plonger dans de sombres souvenirs mais jouer est salvateur pour plusieurs raisons! Merci à toi et à ton Richard pour votre confiance. Je lève la tête vers les étoiles et lui envoi un bisous soufflé…

Les auteurs, Richard Dubé, Izabel Chevrier, Marc Bisaillon, Pierre Houle, Alexandre Lafrenière, vos mots si bien choisis… merci pour votre talent.

Réalisatrices et réalisateurs, Mariane McGraw mon alliée et Marc Carbonneau une si belle découverte, merci de m’avoir accompagné de merveilleuse façon dans le tourbillon des tournages avec tant d’intelligence, de tact et de créativité. Vous êtes des warrior.

Amélie Douville DOP, coup de cœur pour tes images, ta vivacité d’esprit et ta solidité.

Et toute l’équipe de talentueux derrière les caméras. Des merveilles d’abeilles.

Benoît, mon partenaire qui élève le jeu. Merci pour ta solidité, tes idées et tes yeux doux entre les takes. Les enfants, votre talent est indéniable, bravo!

Et vous, cher public, merci pour vos bons mots à mon égard! Merci d’avoir été au rendez-vous et merci de nous avoir accueilli dans vos salons! Vous avez été d’une générosité sans borne à mon égard, merci! J’espère être de retour dans vos écrans bientôt! »

Nous la félicitons pour ce rôle et espérons la revoir bientôt dans d'autres projets télé.

Par ailleurs, notons que nous avons été particulièrement émus par la performance d'une jeune comédienne dans cette intrigue. Les détails à ce sujet sont ici.

Dès ce mercredi, une nouvelle cause commence et celle-ci met en vedette Didier Lucien et sa fille dans la vraie vie. On vous parle de cette histoire juste ici.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA.