Indéfendable : Une intrigue un peu trop courte?

Une conclusion aussi affligeante que hâtive dans ce dossier de maltraitance.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Généralement, on se plaint que les causes s'étirent dans Indéfendable et finissent par manquer d'intérêt.

Cette semaine, nous avons eu l'impression inverse. Cette histoire de maltraitance auprès des aînés était bien intéressante et soulevait un réel questionnement dans les salons.

La performance de Jocelyne Cazin (qui a remis les pendules à l'heure par rapport à son rôle ici) a chamboulé plus d'un téléspectateur, qui pouvait s'identifier et se projeter dans cette situation scandaleuse.

On a aussi pu découvrir une Mélodie (Naïla Louidort) déterminée qui n'a pas froid aux yeux.

C'était également bien agréable de revoir la comédienne Roxane Gaudette-Loiseau, qu'on a découverte toute petite dans Les machos et Virginie notamment, au petit écran.

Bref, cette intrigue avait tout pour nous tenir en haleine, tout en nous amenant à réfléchir. C'est donc avec déception que nous apprenions jeudi la résolution du conflit, puis le décès de Suzanne, la mère de Chloé.

Une conclusion aussi affligeante que hâtive.

Rappelons qu'une nouvelle cause intéressera bientôt les avocats du cabinet Lapointe-McDonald et Nolin. Un acteur chouchou du public depuis 2022 interprètera un personnage accusé de meurtre. Tous les détails ici.

